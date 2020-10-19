Вся Республика Тыва осталась без света

Вся Республика Тыва (РФ) обесточена из-за аварийного отключения, сообщает пресс-служба мэрии столицы республики Кызыла.

"Из-за аварийного отключения с высокой стороны по 220 кВ вся республика обесточена. Идут переключения на вторую линию через Абазу Ак-Довурак-Чадан-Кызыл. В течение часа должны включить всех потребителей! Просим сохранять спокойствие!", - говорится в сообщении.

В свою очередь, глава республики Шолбан Кара-оол в соцсетях сообщил, что энергосбой произошел, когда специалисты "Россетей" пытались перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний.

"Но сработала автоматика - аварийное отключение. Сейчас схему должны вернуть в прежний формат. На данный момент идет переключение на вторую линию через Абазу", - написал Кара-оол.