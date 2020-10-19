В Греции осквернили еврейские кладбища и мемориал жертвам Холокоста

Неизвестные осквернили мемориал жертвам Холокоста и два еврейских кладбища в Греции. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Центральный совет еврейских общин в Греции, на мемориал в Салониках нанесена оскорбительная надпись.

Еще одна оскорбительная надпись появилась на еврейском кладбище в этом же городе. Кроме того, повреждены 4 могилы на еврейском кладбище на острове Родос. Организация назвала осквернителей "сторонниками ограниченности и фанатизма".

МИД Греческой Республики осудил осквернение мемориала в Салониках. Этот "неприемлемый поступок оскорбляет память о наших согражданах и всех жертвах национал-социализма" и "жестоко нарушает ценности демократического греческого общества", говорится в сообщении министерства.

Инциденты произошли спустя несколько недель после решения суда приговорить руководителей и членов ультраправой греческой партии "Золотая заря" ("Хриси Авги") к длительным срокам заключения. Их обвиняли в создании преступной организации, нападениях на людей, убийствах и незаконном обороте оружия. Обвинения было предъявлены почти 70 членам организации, включая 18 бывших депутатов греческого парламента.