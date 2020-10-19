Как сообщал ранее haqqin.az, президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами президент Ильхам Алиев поздравил начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева и весь личный состав с водружением азербайджанского флага над Худаферинским мостом и освобождением при участии ГПС нескольких населенных пунктов.

Все сотрудники Министерства оборонной промышленности разделяют радость от этого исторического события и подарили ГПС усовершенствованный бронетранспортер BТР-70М. На передней и правой части боевой машины написан боевой клич «Вперёд с Ильхамом!», а на левой части «Худаферин – наш!».

Отметим, что Министерство оборонной промышленности было создано в 2005 году по личной инициативе президента Ильхама Алиева с целью поддержки на высоком уровне боевой готовности Вооруженных сил. В настоящее время специалисты министерства совместно с азербайджанскими военнослужащими проводят в реальных боевых условиях испытания новых видов вооружения и боеприпасов.