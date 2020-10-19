Коронавирус в Армении: 12 жертв, 1 тыс. 234 новых заражения

В Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 234 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 66 тыс. 694, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Накануне сообщалось о 766 новых больных за сутки.

По данным центра, скончались еще 12 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 419. "Из них 1 тыс. 101 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 318 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении. Выздоровели после коронавируса 48 тыс. 734 человек (+526 за сутки).