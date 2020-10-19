Впервые арабская страна отменяет визовый режим с Израилем
В Израиле сообщили о скором введении безвизового режима с Объединенными Арабскими Эмиратами на фоне нормализации отношений двух стран. По данным израильского телеканала KAN, соответствующее соглашение между Израилем и ОАЭ будет подписано во вторник, 20 октября.
Эмираты станут первой арабской страной, отменившей визовый режим для граждан Израиля.
Согласно сообщению, церемония подписания соглашения состоится в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра финансов США Стивена Мнучина и главы Минфина ОАЖ Убейда бин Хамида эт-Тайара.
Наряду с визовым соглашением делегация ОАЭ обсудит в Израиле тему упрощения торговых операций.
Договоренность о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном была подписана 15 сентября в Белом доме.