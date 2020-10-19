Азербайджанская артиллерия громит огневые точки ВС Армении видео
Артиллерийские части доблестной Азербайджанской армии наносят удары по огневым точкам вооруженных сил Армении. Видео артударов представило Минобороны.
Артиллерийские части доблестной Азербайджанской армии наносят удары по огневым точкам вооруженных сил Армении. Видео артударов представило Минобороны.
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