Мустафа Шентоп: «Сегодня можно констатировать «смерть мозга» Минской группы»

«Страны, имеющие влияние на Южном Кавказе, должны отказаться от поддержки Еревана. Силы, к которым тянутся нити Еревана, должны прекратить игры в регионе», - сказал Шентоп, передает Anadolu.

Армения возвела терроризм и оккупацию в ранг государственной политики, заявил спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, выступая сегодня в Милли Меджлисе Азербайджана.

По его словам, страны-сопредседатели Минской группы до сегодняшнего дня не предприняли никакого реального шага для справедливого урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. «Минская группа ОБСЕ уже 30 лет не может найти выхода из нагорно-карабахского конфликта. Сегодня можно констатировать «смерть мозга» МГ ОБСЕ», - сказал председатель турецкого парламента.

Шентоп отметил, что Армения должна незамедлительно и безоговорочно вывести войска с оккупированных земель Азербайджана: «Если речь идет о защите Родины, то война оправдана и законна. Турция, безусловно, не выступает за войну. Однако никто не имеет права превращать земли Азербайджана в разменную карту».

Турецкий спикер также отметил, что кризис международного права и политика двойных стандартов окрыляют такие страны-агрессоры, как Армения: «Глобальные организации уже не в силах обеспечить мир на мировом уровне. Поэтому как никогда важна и реформа ООН».