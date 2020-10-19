В Грузии новый рекорд по коронавирусу: почти 1200 случаев заражения

В Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 194 человек. Это является самым высоким показателем для страны. По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 19 194 случая заражения.

По данным ведомства, за минувшие сутки скончались еще 15 человек с COVID-19. За последние 24 часа вылечились 328 человек, с начала пандемии - 8 666 пациентов. Скончались 153.

В карантине в данное время находятся 5 900 человек, в стационарах – 836.