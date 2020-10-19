Руфат Азизов для EU Political Report: Научное обоснование систематичной кризисной ситуации в армянском обществе

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Бизнес-эксперт из Баку Руфат Азизов проанализировал системные проблемы в армянском обществе, информируя EU Political Report в связи военными преступлениями в городе Гяндже. EU Political Report независимый аналитический портал, специализирующийся на авторитетных комментариях по последним экономическим и политическим событиям в Европе. Прокомментировав ситуации в контексте отсутствия правильной связи между институтами, когнитивными моделями и социальными сетями, автор раскрыл симптомы кризисной (болезненной) ситуацию в армянском обществе, которая может привести к еще более глубоким проблемам для самих армян и всего региона.

Ориентируясь на будущее, хотелось бы подчеркнуть тот факт, что существует несколько путей предотвращения эскалации вооруженных конфликтов. Контроль над вооружениями и дипломатия – два главных рычага предотвращения полномасштабной войны, но рациональные социальные системные шаги тоже играют важную роль в достижении мира в долгосрочной перспективе. Учитывая то обстоятельство, что война является социальным событием, развязываемым народами и отдельными политиками, последние должны исключить практику реализации постыдных и незаконных действий, таких как военные преступления в азербайджанском городе Гянджа, учиненные армянскими вооруженными силами, нарушение общепризнанных норм и принципов международного права. Потому что эти преступления вредят самим же национальным интересам Армении, увеличивает риск санкций, влияет на имидж страны, провоцирует напряжение на фронте, а самое главное армянам еще долго жить со своими соседями, которые этого не забудут. Граждане Армении должны требовать от правительства своей страны объяснений относительно необходимости ведения войны, которая для руководства страны является средством достижения политических целей. Более того, граждане должны быть правильно и своевременно информированы через СМИ о происходящих событиях, если, конечно же, существует свобода слова. Социальные (общественные) организации и движения могут актуализировать вопрос ограничения неоправданного использования военной силы против мирного населения других стран. К сожалению, армяне не адресуют эти вопросы политическому руководству своей сраны. Исходя из рационального анализа сложившейся ситуации, можно сделать вывод о том, что армянское общество, не задающееся вышеотмеченными вопросами, является соучастником варварских действий политического руководства Республики Армения. В то же время не поддается логике возможность поддержки каким-либо народом преступных действий ее руководителей, направленных на уничтожение мирного населения. Наиболее убедителен аргумент о том, что армянское общество неверно информируется политическим руководством своей страны на протяжении всех 30 лет существования конфликта. Если бы у них была возможность доступа к беспристрастной и правдивой информации, то они наверняка были бы осведомлены о четырех резолюциях Совета Безопасности ООН, требующих немедленного, полного и безоговорочного вывода всех армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

А вместо этих реалий современного мира трактуется необоснованная история армян, с которой народ живет в иллюзиях прошлого, живет с прошлым, с предвзятым отношениям к своим соседям и всем другим народам, в результате мозг не воспринимает нормы современного цивильного общества и формируются не правильные когнитивные рамки. В обратной связи эти когнитивные модели влияют на социальные институты, которые потом создают поле для неправильных законов, решений и процедур, затем эти же законы преобразуют социальные отношения (сети), эти отношения по циклу усиливают неправильные ментальные рамки. В общем общество заходит в цикл, который сама себя разрушает, как показано на рисунке ниже по схеме Beckert’s Social Grid. Среди других когнитивных факторов, усугубляющих конфликты, – идеологические, культурные и этнические различия. Народы и страны мира должны уважать культурное, религиозное и этническое разнообразие друг друга. К сожалению, эта практика чужда моноэтнической и моно-религиозной Армении, в результате чего в армянском обществе господствуют культурная, национальная, лингвистическая и религиозная нетерпимости. Более того, эта нетерпимость культивируется на уровне семейного воспитания и медиа пропаганды, передаваясь из поколения в поколение. Пути преодоления предвзятого отношения к представителям других народов и религий лежат через систему образования, то есть образовательный институт. Соответственно, отсутствие этнического, религиозного и культурного многообразия в Республике Армения обусловлено, в том числе отсутствием транспарантной системы образования и научных исследований, в частности в сферах социальных и гуманитарных наук. Этот существенный недостаток негативно сказывается как на работе государственных и общественных институтов, низком экономическом развитии и бедственной ситуации с правами человека в стране, так и на образе мышления армянского народа.