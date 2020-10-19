Российский квазижурналист и блогер Семен Пегов, работающий на медиамагната Арама Габрелянова, сбежал из Нагорного Карабаха. Об этом своим подписчикам сообщил сам Пегов.

Напомним, что сразу после начала контрнаступательной операции Азербайджанской армии в Нагорном Карабахе появился автор проекта WarGonzo Семен Пегов. За очень короткое время Пегов стал выполнять роль рупора карабахских сепаратистов.