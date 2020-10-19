Агент Габрелянова сбежал из Карабаха И вещает о Гадруте из Хабаровска
Российский квазижурналист и блогер Семен Пегов, работающий на медиамагната Арама Габрелянова, сбежал из Нагорного Карабаха. Об этом своим подписчикам сообщил сам Пегов.
Напомним, что сразу после начала контрнаступательной операции Азербайджанской армии в Нагорном Карабахе появился автор проекта WarGonzo Семен Пегов. За очень короткое время Пегов стал выполнять роль рупора карабахских сепаратистов.
Одетый в военную форму и шевроны т.н. «армии обороны НКР» он обходил боевые посты, возвышая боевой дух армян и зачастую раньше Минобороны Армении пытался опровергнуть сообщения об очередном крупном разгроме армянской армии.
В Азербайджане в отношении Семена Пегова было возбуждено уголовное дело по статьям 214-2 (публичные призывы к терроризму), 281.1 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).
Тотальное поражение армянской армии в Нагорном Карабахе вынудило Семена Пегова бежать из Нагорного Карабаха. Судя по его последним записям в социальных сетях, в настоящее время он находится в Хабаровске.