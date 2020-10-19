Минобороны представило новые фото воинов-освободителей фото

Боевые действия, проводимые славной Азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, успешно продолжаются, сообщает Минобороны.

«Благодаря храбрости Азербайджанской армии, наши освобожденные от оккупации города и села были очищены от армянских вооруженных сил, и эти районы находятся под полным контролем наших частей.

Представляем группу наших военнослужащих, внесших свой вклад в победы Азербайджанской армии», - говорится в сообщении.

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