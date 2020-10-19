Минобороны представило новые фото воинов-освободителей фото
Боевые действия, проводимые славной Азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, успешно продолжаются, сообщает Минобороны.
«Благодаря храбрости Азербайджанской армии, наши освобожденные от оккупации города и села были очищены от армянских вооруженных сил, и эти районы находятся под полным контролем наших частей.
Представляем группу наших военнослужащих, внесших свой вклад в победы Азербайджанской армии», - говорится в сообщении.