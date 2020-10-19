Тертерский и Агдамский районы под обстрелом армян срочно!
Армянские вооруженные силы подвергают обстрелу территории Тертерского и Агдамского районов. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.
Армянские вооруженные силы подвергают обстрелу территории Тертерского и Агдамского районов. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.
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