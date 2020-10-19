Украина построит на Черном море две военно-морские базы
Власти Украины начинают строить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в послании Верховной Раде, сообщает Укринформ.
Глава Украины также сообщил о намерениях совместно с Турцией разрабатывать боевые беспилотные летательные аппараты и двигатели, развивать системы ПВО.
Президент напомнил, что Украина начала выпуск новых образцов вооружения, в частности, комплекса управления артиллерийским дивизионом "Оболонь-А", минометного комплекса "Барс", артиллерийских боеприпасов.
Также, по словам Зеленского, испытывается реактивная система залпового огня "Ольха-М" и системы реактивных снарядов "Тайфун", продолжается модернизация фрегата "Гетман Сагайдачный" и подготовка к испытаниям десантных катеров "Кентавр", принята на вооружение противокорабельная крылатая ракета "Нептун".