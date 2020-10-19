Миллиардеров призвали активнее жертвовать на борьбу с голодом

Всемирная продовольственная программа ООН (World Food Programme, WFP), ставшая обладателем Нобелевской премии мира в этом году, призвала миллиардеров и крупный бизнес увеличить свой вклад в борьбу с голодом, так как усилия правительств сегодня отвлечены на помощь пострадавшим от пандемии экономикам, сообщает Forbes.

«В ближайшей краткосрочной перспективе мы должны активизировать частный сектор и заполнить этот пробел. Если они этого не сделают, это будет катастрофа», — подчеркнул он.

Bloomberg напоминает, что в 2019 году WFP получила рекордные $8 млрд, США, Германия и Великобритания вошли в число крупнейших доноров. Эти средства уже потрачены и WFP нуждается в дополнительных $5 млрд, чтобы покрыть расходы. На 2021 год организации требуется еще $15 млрд.

Бисли рассказал, что в этом году крупнейшие компании, такие как Cargill, Mars, Bank of America увеличили объем своей помощи, при этом Cargill пообещала выделить дополнительно $1 млн после присуждения WFP Нобелевской премии мира. Кроме того, пообещали выделить средства на борьбу с голодом миллиардеры Джефф Безос (состояние, по данным Forbes Real-Time, $188,7 млрд), Дэвид Теппер (состояние $13 млрд) и Опра Уинфри (состояние $2,6 млрд). Глава WFP выразил надежду, что и другие миллиардеры «активизируются».