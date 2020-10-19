Миллиардеров призвали активнее жертвовать на борьбу с голодом
Всемирная продовольственная программа ООН (World Food Programme, WFP), ставшая обладателем Нобелевской премии мира в этом году, призвала миллиардеров и крупный бизнес увеличить свой вклад в борьбу с голодом, так как усилия правительств сегодня отвлечены на помощь пострадавшим от пандемии экономикам, сообщает Forbes.
Следующий год «нас пугает до невозможности», заявил агентству Bloomberg исполнительный директор программы Дэвид Бисли.
«В ближайшей краткосрочной перспективе мы должны активизировать частный сектор и заполнить этот пробел. Если они этого не сделают, это будет катастрофа», — подчеркнул он.
Bloomberg напоминает, что в 2019 году WFP получила рекордные $8 млрд, США, Германия и Великобритания вошли в число крупнейших доноров. Эти средства уже потрачены и WFP нуждается в дополнительных $5 млрд, чтобы покрыть расходы. На 2021 год организации требуется еще $15 млрд.
Бисли рассказал, что в этом году крупнейшие компании, такие как Cargill, Mars, Bank of America увеличили объем своей помощи, при этом Cargill пообещала выделить дополнительно $1 млн после присуждения WFP Нобелевской премии мира. Кроме того, пообещали выделить средства на борьбу с голодом миллиардеры Джефф Безос (состояние, по данным Forbes Real-Time, $188,7 млрд), Дэвид Теппер (состояние $13 млрд) и Опра Уинфри (состояние $2,6 млрд). Глава WFP выразил надежду, что и другие миллиардеры «активизируются».