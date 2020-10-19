Лидеры сепаратистов требуют у Пашиняна разъяснений

Бывшие лидеры карабахских сепаратистов Аркадий Гукасян и Бако Саакян в срочном порядке прибыли из Карабаха в Ереван, где обсудили с премьером Николом Пашиняном ситуацию в зоне боевых действий. Об этом сообщает армянская газета "168 жам" со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, Гукасян и Саакян прибыли в Ереван встревоженные сведениями, которые накануне премьер сообщил на встрече с представителями ряда партий. Что это за сведения, никто не поясняет.

Пресс-секретарь Пашиняна – Мане Геворкян между тем заявила газете, что не обладает информацией о приезде Гукасяна и Саакяна. Позже издание опубликовало видео, на котором, как утверждается, машины Гукасяна и Саакяна выехали со двора правительственного здания.