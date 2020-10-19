Ученые создали тест для определения COVID-19 по дыханию

Ученые из Сингапура представили новый тест, который позволит в течение короткого времени определить наличие у человека коронавируса по его дыханию. Об этом сообщает The Straits Times. Разработка принадлежит компании Breathonix — «дочке» Национального университета Сингапура (NUS).



По словам одного из руководителей проекта, представителя Национального университета Сингапура Цзя Чжунаня, "использование подобного тестера не требует специального обученного персонала, диагностика может проводиться в наиболее оживленных местах, например аэропортах". Результаты теста можно будет получить в течение нескольких минут.