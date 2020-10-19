Впервые с начала пандемии: в России больше 16 000 новых заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в России зафиксировано 16 319 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает федеральный штаб по борьбе с COVID-19. Впервые с начала пандемии суточный прирост заболевших превысил 16 тысяч человек.

Днем ранее было выявлено 15 982 заболевших. Всего с момента начала пандемии в России заболели 1 431 635 человек. Умерли за прошедшие сутки 269 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Всего с начала пандемии в России умерли 24 635 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за прошедшие сутки 9 704 человека, лечившихся от COVID-19. Всего с момента начала распространения коронавируса в России выздоровели 1 085 608 человек.