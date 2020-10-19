Оккупационная армия Армении в Карабахе обнародовала список военнослужащих, уничтоженных в ходе боев в зоне карабахского конфликта. Как сообщает пресс-служба минобороны Армении, в новом списке за 20 октября 43 фамилии.

Таким образом, Армения официально признала гибель 772 военнослужащих. Однако, по различным подсчетам, число убитых в Карабахе армянских военнослужащих в несколько раз больше.



Айвазян Арам Нверович, 1997 г.р.

Сагателян Артем Гамлетович, 2001 г.р.

Геворкян Давид Арсенович, 2001 г.р.

Хачатрян Гагик Варужанович, 2000 г.р.

Шашикян Тигран Апетнакович, 2000 г.р.

Авдалян Левон Робертович, 1995 г.р.

Саакян Севак Генрихович, 2001 г.р.

Ханумян Арам Герасимович, 2000 г.р.

Акопян Левон Артемович, 2000 г.р.

Закарян Грачик Рубикович, 1997 г.р.

Ерканян Сено Шагенович, 2001 г.р.

Акопян Саркис Акопович, 2001 г.р.

Ованнисян Эдмон Унанович, 2001 г.р.

Давтян Григор Варданович, 2000 г.р.

Левонян Арнольд Рудикович, 2000 г.р.

Варданян Гарегин Геворкович, 2001 г.р.

Карапетян Ваге Арменович, 2001 г.р.

Геворков Юрий Николаевич, 1985 г.р.

Арутюнян Рудик Фрунзович, 1982 г.р.

Даниелян Эдуард Гарникович, 1983 г.р.

Манасян Арсен Львович, 1999 г.р.

Папян Арам Грачикович, 1973 г.р.

Оганян Арман Маисикович, 1996 г.р.

Саркисян Вачаган Айкович, 1990 г.р.

Гаспарян Рубен Аветикович, 1988 г.р.

Галстян Армен Андраникович, 1998 г.р.

Оганян Юрий Самсонович, 1998 г.р.

Исраелян Карен Зоравикович, 1990 г.р.

Арутюнян Давид Вазгенович, 1989 г.р.

Сафарян Фурман Валерикович, 1978 г.р.

Айрапетян Карен Вардгесович, 1979 г.р.

Григорян Армен Григорьевич, 1992 г.р.

Товмасян Оксен Хачатурович, 1979 г.р.

Бабаян Нарек Ашотович, 1996 г.р.

Степанян Карен Рубикович, 1979 г.р.

Бабаян Андраник Манасерович, 1986 г.р.

Габриелян Давид Мгерович, 1989 г.р.

Аршакян Айк Арамович, 2001 г.р.

Сарьян Эрик Артакович, 2002 г.р.

Антонян Карапет Ованнесович, 2000 г.р.

Аветян Размик Арсенович, 2000 г.р.

Акопян Давид Арменович, 2002 г.р.

Хачатрян Арман Хачатурович, 2001 г.р.