Azercell продолжает оказывать поддержку борющимся с коронавирусом медработникам

По инициативе Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана компания в течение еще 2 месяцев будет ежемесячно загружать подарочный баланс на мобильные номера около 700 медицинских работников, стоящих на страже здоровья нашего народа в борьбе с COVID-19. На этот раз сумма составляет 50 AZN.

Лидер рынка мобильной связи Азербайджана ООО Azercell Telecom, оставаясь преданным стратегии корпоративной социальной ответственности, продолжает принимать участие в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Загруженная подарочная сумма может быть использована для всех услуг современной мобильной связи (звонки внутри сети/вне сети/за границей, SMS, мобильный интернет). Список врачей предоставлен Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики.

Отметим, что компания Azercell оказывает поддержку врачам в борьбе с пандемией COVID-19 с первого дня распространения инфекции. В марте компания предоставила подарочный баланс в размере 50 AZN на мобильные номера медицинских работников, а в июле, августе и сентябре - 30 АZN ежемесячно.

Напомним, ООО Azercell Telecom оказало телекоммуникационную поддержку гражданам в период пандемии COVID-19, а также реализовало множество проектов и благотворительных акций в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО).