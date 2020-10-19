После серии сокрушительных поражений на поля боя, и сдачи равнинного Карабаха, Минобороны Армении прибегло к новой тактике – дезинформации своей общественности. Минобороны Армении, в частности официальные представители ведомства Арцрун Ованнисян и Шушан Степанян в свойственной себе наглой и безапелляционной манере заявляют, что армянская армия устроила какой-то ад азербайджанским подразделениям в районе Худаферинского моста.

Несколько минут назад в распоряжении haqqin.az оказались видеоматериалы, свидетельствующие об истинном аде, в который попали солдаты. Только солдаты не азербайджанской, а армянской армии.

Добро пожаловать в ад, Арцрун Ованнисян!