Обстрел Тертера армянами: погибли мирные жители
Армянский террор в отношении мирных жителей Азербайджана продолжается. С утра вторника вооруженные формирования противника обстреляли из ракет и тяжелой артиллерии Тертерский район.
Около 15:00 в результате падения снаряда в частный жилой дом в селе Джамилли погибли жители села Исаглы Анар Расул оглу, 1994 года рождения и Гулиев Анар Тофиг оглу, 1984 года рождения, сообщает haqqin.az со ссылкой на госорганы.
Шабанов Муров Расул оглу, 1972 года рождения, получил различные телесные повреждения, дому нанесен ущерб.