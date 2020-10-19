В WhatsApp для компьютеров появится новая функция

В веб-версии мессенджера WhatsApp появится возможность совершать аудио- и видеозвонки. Об этом сообщает инсайдерский ресурс WABetaInfo.

Функция уже вошла в стадию бета-тестирования, но пока не доступна простым пользователям. Сетевые информаторы отмечают, что во время поступления звонка на дисплее компьютера появляется всплывающее окно. В нем предусмотрена возможность ответить или отклонить вызов, пишет РИА Новости.

По данным WABetaInfo, разработчики WhatsApp готовят к запуску функции групповых голосовых и видеозвонков для веб-версии программы. О том, когда новый функционал доберется до пользователей, не сообщается.