Отдел информации 16:57

Экс-сенатор, российский миллиардер азербайджанского происхождения, меценат Фархад Ахмедов выступил в газете «Известия» с аналитической статьей, призвав политическое руководство России восстановить роль и авторитет своего государства на Южном Кавказе путем мирного урегулирования карабахского вопроса на основе принципа территориальной целостности Азербайджана. Представляем вашему вниманию статью Ф.Ахмедова.

Простая истина, что Нагорный Карабах – это Азербайджан, в эти дни становится очевидной. Регион возвращается под контроль Азербайджана. Хваленая армянская оборона разваливается на глазах, противник отступает, бросая вооружение, технику и боеприпасы. Азербайджанские войска уже подняли флаг над древним Худаферинским мостом и вышли на дальние подступы к Шуше и Ханкенди, установив контроль над значительной частью оккупированных территорий. Видеозаписи, распространяемые Министерством обороны Азербайджана, демонстрируют точное поражение живой силы и техники противника беспилотными средствами. Еревану нечем ответить на применение высокотехнологичных средств ведения войны и он прибегает к неизбирательным ночным ударам по мирным населенным пунктам, расположенным за десятки километров от зоны боевых действий. Ракетные удары по Гяндже – прямое нарушение международного гуманитарного права, или, в переводе с казенного языка – военное преступление. Недаром весь мир единодушно осуждает зверства, вызванные судорожной попыткой Н. Пашиняна хоть что-то противопоставить успешному наступлению азербайджанской армии. В эти дни, когда возвращение территорий Нагорного Карабаха в состав Азербайджана идет полным ходом, стоит задуматься о роли России в регионе Южного Кавказа – с учетом того, что быстро меняющаяся военно-политическая ситуация возымеет многочисленные последствия. Традиционно Москва выступает лидером на постсоветском пространстве. Тем не менее в карабахском конфликте ее политика давно утратила необходимые динамику, энергию и способность работать на опережение.

«Карабахский кейс» пущен на самотек, передоверен зарубежным посредникам и внутренним диаспорам. В результате, сегодня мы можем слышать алармистские заявления о турецком «вытеснении» России с Южного Кавказа, о том, что Анкара примеряет на себя ведущую роль в конфликте вокруг Нагорного Карабаха и регионе в целом. Такая тенденция - результат отстраненности тех ответственных лиц в российском внешнеполитическом истеблишменте и экспертном сообществе, которые десятилетиями уклонялись от активной роли в урегулировании в расчете, что конфликт будет заморожен вечно. Двадцать шесть лет прошло после подписания договора о перемирии в Нагорном Карабахе. Более четверти века Минская группа ОБСЕ искала пути мирного решения конфликта, не продвинувшись ни на миллиметр. И все это время продолжалась оккупация азербайджанских земель – как собственно Нагорного Карабаха, так и семи окружающих районов. От Азербайджана попытались отторгнуть 12 тысяч квадратных километров его лучших земель. Почти три десятка лет отсюда выкачивались золото, медь, другие стратегические полезные ископаемые. По некоторым оценкам, ежегодно от разграбления оккупированных территорий в карманах лидеров сепаратистской «НКР» оседало в среднем $283 млн. Бесконечно мириться с таким положением не стал бы ни один лидер. Мало кто знает, как много усилий для попыток бескровного разрешения конфликта затратил Ильхам Алиев, а до того - его отец. Стоит заметить, что Ильхам Алиев, человек с блестящим образованием, выпускник МГИМО - очень выдержанный и осторожный политик. Большое счастье для Азербайджана, что в такой сложный исторический период его возглавляет подобный лидер, а не какой-либо необразованный популист, который привел бы страну к тому состоянию, в котором она пребывала в начале 90-х гг.

Азербайджан обвиняют в развязывании военных действий. Но они и не заканчивались, начиная с 1988 г. Отличие лишь в том, что на данном этапе, происходит реализация коллективной воли народа и по освобождению своих земель, и по окончательному пресечению любых армянских провокаций в будущем раз и навсегда. Именно эти провокации послужили триггером нынешнего обострения. Н. Пашинян своими недопустимыми действиями и высказываниями накалил градус противостояния и сорвал последние надежды на конструктивный диалог. Вот лишь пара примеров, насколько разнообразен арсенал провокаций. По «логике» Пашиняна, которой он пытается обосновать независимость «НКР» перед интеллектуалами, апеллируя к «историческим правам», Китай и Россия должны входить в состав Монголии, а Евросоюз – в состав города Рим. А для более широкой аудитории – телевизионные кадры, где супруга Пашиняна в Карабахе позирует с российской винтовкой, нацеленной в сторону Азербайджана. Создается впечатление, что руководство Армении намеренно пыталось унизить, оскорбить, задеть за живое, насыпать соль на старые раны. И апофеоз – пресловутый ультиматум из 7 пунктов Ильхаму Алиеву, который до последнего пытался искать мирные пути решения проблемы. Терпению народа Азербайджана пришел конец. Начавшиеся военные действия вылились в подлинно отечественную войну для 10 миллионов граждан. А в такой войне имеет значение любая поддержка. Поэтому, когда Турция (кстати, член Минской группы ОБСЕ) протягивает руку помощи – почему Баку должен отказываться от нее?

Победы на фронте Азербайджан добивается собственными усилиями. Сплетни про арабских наемников и турецких инструкторов – это попытка навести тень на плетень. Просто времена поменялись. В 1992-1994 годах Азербайджан находился в сложном положении по причине внутренней нестабильности. Сегодня он обладает высокотехнологичной армией, вооруженной и обученной в соответствии с требованиями 21 века. Ее солдаты и офицеры опираются на полную поддержку и доверие народа. Азербайджан поддерживают все соседи по региону: Турция, Иран, Грузия. Прочные отношения и с дальним зарубежьем, например, с Израилем. В отличие от Армении, которая обладает патологической склонностью интриговать с любым партнером. Что касается России, ей необходимо срочно вернуть себе решающую роль в регионе. И этого необходимо добиться не декларативными мерами. Соглашение о гуманитарном прекращении огня, подписанное в Москве в ночь с 9 на 10 октября при российском посредничестве, было сорвано армянской стороной, что выразилось в усилении обстрелов гражданских целей Азербайджана. Новое соглашение о перемирии от 17 октября также не работает. Следовательно, требуются новые, неординарные, системные действия, которые позволят урегулировать конфликт, восстановить реальное влияние России в Закавказье. Не следует забывать, что в РФ проживает 5 - 6 миллионов азербайджанцев и армян, и в случае затягивания войны, вероятно обострение противостояния между двумя диаспорами внутри страны. В 2009-2011 годах по инициативе России почти был достигнут прорывной результат. Тогда под председательством Президента Медведева руководители Азербайджана и Армении согласовали консенсус, основанный на максимально возможных взаимных уступках. К сожалению, подписание соглашения было сорвано. Как стало известно позднее, только потому, что в окончательный текст, без предупреждения, были по просьбе армянской стороны внесены неприемлемые для Азербайджана коррективы. И здесь не обошлось без вмешательства министра иностранных дел Сергея Лаврова, который открыто лоббировал интересы Нагорного Карабаха, пытаясь сделать его представителей участниками переговоров. Роль Лаврова в карабахском урегулировании вообще была негативной и пристрастной, я бы назвал это своего рода должностным преступлением. Как он сам признал в 2005 году, на встрече с армянскими студентами в Ереване, «во мне течет армянская кровь и никакая другая. Эта кровь ни в чем мне не мешает».

Позвольте мне усомниться в последнем тезисе. Склонность Лаврова приглашать к себе армянских журналистов и вести с ними долгие разговоры «за рюмочкой» общеизвестна. Поэтому не удивительно, что к его действиям нет доверия: оба последних соглашения о прекращении огня были сорваны, и к переговорам пришлось подключать министра обороны Сергея Шойгу. Ведомство, руководитель которого этнически небеспристрастен, не может считаться объективным посредником в сложном конфликте. Срыв соглашения в Казани в 2011 г. стоил Азербайджану и Армении потери десятилетия, которое могло быть посвящено налаживанию нормальных соседских отношений. В экономических терминах, упущенная прибыль составила миллиарды долларов. Еще больше миллиардов были потрачены на гонку вооружений, причем часть оборонных расходов Армении традиционно легла бременем на плечи российского налогоплательщика. А ведь если бы тогда было достигнуто всеобъемлющее соглашение по мирному урегулированию, то Армения могла бы войти в региональные инфраструктурные проекты, в том числе в жизненно необходимой ей энергетике. Недаром Дейл Карнеги писал, что соседом лучше иметь богатого человека. Так и для Армении, бедной и землями, и природными ресурсами, сама судьба послала Азербайджан. Однако вместо налаживания добрососедских отношений Ереван выбрал путь войны и аннексии. Добившись успеха в начале 90-х, армяне почивали на лаврах, думая, что так будет продолжаться вечно, поверив в миф о «Великой Армении», ими же самими и созданный. Но наступило время платить по счету. К сожалению, и Азербайджан, и Армения расплачиваются самой дорогой ценой - жизнями солдат и мирных жителей. И это – результат, в том числе заблуждений и пренебрежения со стороны российского МИД. Сегодня Пашинян продолжает упорно отвергать предложенную посредниками «Мадридской формулу 5+2». Пока неясно, когда его вразумят поражения на фронте. Лихорадочно цепляясь за власть и отказываясь признать банкротство своей политики, он тянет за собой на дно целую страну. Но к ясной и твердо артикулированной позиции России он не сможет не прислушаться. Поскольку целиком зависит от нее во всем, что бы он не говорил на публику. Только Москва способна собрать под своей эгидой лидеров обеих стран, найти для них понятные аргументы, суметь выработать новый вариант мирного соглашения, соответствующий нынешнему изменившемуся соотношению сил и новому статус-кво, равно как и механизм реализации этого соглашения, в основе которого будет заложен принцип признания территориальной целостности Азербайджана.