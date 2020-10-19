Разведка России: США готовят «цветную революцию» в Молдове

Соединенные Штаты готовят для Молдовы, где в скором времени пройдут президентские выборы, «революционный» сценарий, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Сейчас мы отчетливо видим, что революционный сценарий американцы готовят и для Молдавии, которая в ноябре сего года будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией», – цитирует Нарышкина РИА Новости.

По словам Нарышкина, Госдепартамент предписал американскому посольству в Кишиневе настраивать оппозицию на организацию протестов в случае переизбрания президентом Игоря Додона.

Также, по словам Нарышкина, есть сведения о подготовке к въезду в Молдову группы американских специалистов по «цветным революциям».