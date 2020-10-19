Испания пригрозила тюрьмой дяде Башара Асада

Прокуратура потребовала для Рифата 8 лет тюремного заключения, а для его супруги и 7 детей как пособников правонарушений - по 6 лет.

Прокуратура Национальной судебной палаты Испании выдвинула официальное обвинение против 83-летнего Рифата Асада, родного дяди сирийского президента Башара Асада, который подозревается в отмывании в Испании 695 миллионов евро, полученных в результате "коррупционных действий" на территории Сирии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным обвинительного заключения, экземпляр которого имеется у DW, Рифат Асад и ближайшие члены его семьи располагают в Испании 507 единицами недвижимости. В частности, им принадлежит коттеджный комплекс "Андаль" в спортивном порту Банус - на южноиспанском курорте Марбелья, который считается самым пристижным в Испании. Семейство владеет также 244 парковочными местами на платных автостоянках в той же Марбелье.

Прокуратура отмечает, что состояние президентского дяди составляет не менее 3,4 млрд евро. Помимо собственности в Испании, он имеет 29 компаний, зарегистрированных в офшорных зонах Гибралтара, Барбадоса и Багамских островов, недвижимость в Великобритании и Франции, а также самолет на 180 пассажиров, яхты, дорогостоящие автомобили, коллекцию ювелирных изделий и т.д.

По данным испанских следователей, Рифат Асад, который в свое время занимал пост вице-президента Сирии по вопросам безопасности, получал существенные доходы, "крышуя" контрабанду в свою страну из Ливана. Он также занимался незаконной торговлей предметами древности, найденными в результате нелегальных археологических раскопок.