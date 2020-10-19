«Несмотря на то, что с последней деноминации в Азербайджане прошло 14 лет, денежные знаки по своему внешнему виду, концептуальности, современности и степени защищенности не потеряли своей актуальности. Однако в настоящее время в мире появилось множество инноваций в области создания и производства монет с широким применением нано- и микротехнологий», - цитирует Интерфакс-Азербайджан сообщение Центрального банка Азербайджана.

Центральный банк Азербайджана с 1 января 2021 года введет в обращение банкноты номиналом в 1, 5 и 50 манатов нового дизайна.

В связи с этим ЦБА разработал новые дизайны для банкнот достоинством в 1, 5 и 50 манатов с модернизацией элементов безопасности.

В сообщении Центробанка также отмечается, что денежные знаки 1, 5 и 50 манатов, находящиеся в настоящее время в обращении, будут находиться в обращении параллельно с обновленными денежными знаками и использоваться без ограничений в качестве средств обращения.