Полный разброд у армян: в Ереване не знают о наступлении азербайджанских войск. А в Ханкенди знают

Как уже сообщал ранее haqqin.az, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об освобождении города Зангилан и 24 сел в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском (бывший Мартуни) и Зангиланском районах. Об этом И.Алиев заявил в обращении к нации, которое транслировалось в эфире государственного телеканала AzTV.

Как же отреагировали на новые успехи в стане противника? Карабахский гаулейтер Араик Арутюнян фактически подтвердил победоносный марш азербайджанских боевых подразделений. «Военные действия продолжаются интенсивно по всей линии фронта, причем наиболее тяжелые бои проходят на территориях общин Ишханадзор (Ханлыг, оккупированное село Губадлинского района), Ковсакан и Миджнаван Кашатагского (Лачинского) района». Миджнаван — село на юге от Зангелана в нескольких километрах от границы с Арменией. Ишханадзор, оккупированное армянскими войсками в 1993 году азербайджанское село в долине реки Акер. Таким образом, карабахские сепаратисты косвенно подтвердили сводку официального Баку, заявив, что военные действия проходят уже около южной границы Армении.

Однако с неожиданным заявлением выступил Ереван. Похоже, в армянской столице все еще не представляют всего масштаба военной катастрофы. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян, которая родом из освобожденного доблестными азербайджанскими войсками Гадрута, в свою очередь заявила, что азербайджанская армия отступает. Где же отступила азербайджанская армия, если Арутюнян заявляет о наступлении нашей армии в направлении государственной границы Азербайджана с Арменией? Ш.Степанян уверяет, что подразделения вооруженных сил Азербайджана отступают у себя в тылу – в районе Худаферинского моста, который находится аж в 15-20 километрах от освобожденного Зангелана.