14-летняя жительница Баку Фидан Умудова выступила с видеообращением к мировой общественности. Дочь вице-президента Федерации борьбы Азербайджана, полковник-лейтенанта Государственной пограничной службы Фирдовси Умудова на английском языке призвала мир не молчать, глядя на то, как Армения наносит ракетные удары по азербайджанским городам, расположенным вне зоны военных действий, в результате чего гибнут мирные люди.

«Привет, Мир. Меня зовут Фидан Умудова. Я родилась и живу в Азербайджане, и сегодня я хочу поговорить о ситуации, которая сложилась у меня в стране, а именно об атаке армянскими террористами мирного населения моей земли, - говорит Фидан. - Хочу начать с того, что мы почти 30 лет пытаемся вернуть 20 процентов наших оккупированных территорий. Почти 30 лет мы ждем помощи от мирового сообщества в мирном урегулировании этого конфликта, потому что мы не хотим войны. Но армянская сторона несколько раз пыталась атаковать наши позиции. Поэтому мы дали отпор и начали военным путем возвращать наши исторические земли.

Наша армия уже вернула несколько районов и деревень, и не смирившиеся с этим фактом армянские агрессоры начали наносить ракетные удары по Гяндже и Мингячевиру. Эти города находятся вне зоны военных действий. Удары наносятся ночью, когда мирное население спит. Есть очень много жертв, в том числе и дети.

Это не война, это уже терроризм. Мировое сообщество закрывает на это глаза. Мы больше не можем молчать. Прошу вас всех услышать наши голоса. Карабах - это Азербайджан!».