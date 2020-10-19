Минобороны: «Армянские подразделения отказались вступать в бой и отступили»

"В результате проведенных операций понесшие огромные потери вражеские подразделения отказались вступать в бой. Они были вынуждены оставить занимаемые позиции и отступить». Об этом сказал пресс-секретарь пресс-службы Министерства обороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

"Ряд сел Физулинского, Джебраильского, Ходжавендского и Зангиланского районов, а также город Зангилан были освобождены после долгой оккупации. В настоящее время наши войска держат под контролем всю линию фронта. Вражеские силы несут потери, дезертируют с поля боя и отступают", - подчеркнул А.Эйвазов.