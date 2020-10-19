Министр обороны Турции: «Мы и дальше будем рядом с нашими азербайджанскими братьями»

"Мы и дальше будем рядом с нашими азербайджанскими братьями". Как передают турецкие СМИ, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он сообщил, что Армения, нарушая режим прекращения огня, продолжает обстреливать гражданские объекты, невинное население, в том числе женщин и детей.

"Уверен, что вооруженные силы Азербайджана не оставят не отомщенным убийство мирных жителей. Мы и дальше будем вместе с нашими братьями азербайджанскими тюрками в вопросе восстановления территориальной целостности, в вопросе воссоединения с родными землями, в их борьбе за справедливость", - сказал Хулуси Акар.