Армянская сторона занимается систематической дезинформацией о происходящих боевых действиях на фронте. На передовой дезинформации сама прапорщик Шушан Степанян. Либо ее дезинформируют намеренно, либо Степанян исполняет заданную политическим руководством миссию. При этом наиболее объективную информацию, как это ни странно, распространяют карабах ские сепаратисты. Видимо, на армянской стороне возник какой-то сбой координации действий и нарушение единой информационной политики. Во всяком случае, тиражируемая Степанян информация – диаметрально противоположна объективной действительности, представленной пресс-секретарем самозваного президента Ваграмом Погосяном.

Что же происходит на данный момент на фронте? Во-первых, боевые части Вооруженных сил Азербайджана развивают успешное наступление в направлении Губадлинского района. Эпицентр боевых действий – село Ханлыг. Что касается Зангилана, то и этот райцентр находится под полным контролем азербайджанской армии. Минобороны Армении пытается представить ситуацию таким образом, что, дескать, в результате контрнаступательных действий какой-то мифической резервной армянской группировки азербайджанские войска, находящиеся в Зангилане, попали в окружение. Информация о проведении контрнаступательной операции не соответствует действительности. В первую очередь ввиду отсутствия возможности переброски на этот участок резервных сил армянской армии.

Условная линия фронта с момента начала войны расширилась почти вдвое. И 45-тысячная армянская армия, ведущая оборонительные бои в северном направлении фронта в районе Агдере (Мардакерт), Муровдага и Кельбаджара, а также противостоящая активному продвижению азербайджанских подразделений в Ходжавендском районе и в Агдаме, лишена возможности и ресурсов для нанесения ответного удара. Более того, Азербайджан наносит перманентные удары по Лачинскому коридору, препятствуя переброске новых резервных сил из Армении в Карабах. А если добавить к этому концентрацию части армии на госгранице Азербайджана с Арменией, в том числе и в районе Нахчывана, то говорить о наличии свободных сил просто абсурдно. К тому же азербайджанские беспилотники сосредоточены и выполняют главную задачу – они полностью заняты систематическим уничтожением живой силы и боевой техники противника. Потери армянской стороны просто неисчислимы!

Кратко о ситуации в районе водохранилища Худаферин. В данное время в Худаферине царит полное спокойствие и никаких активных военных действий нет. Азербайджанское командование на этом участке занято формированием логистической системы и устанавливает временные пограничные посты на границе с Ираном.

А вот что касается двух армянских группировок, занявших оборонительные позиции в ходжавенском направлении – от Агдере до Агдама и от Муровдага до Суговушана (бывшего Мадагиза), то после ожидаемого прорыва азербайджанских войск к Лачинскому коридору две разделенные на этих линиях крупные группировки войск могут попасть в так называемый котел: безвыходное и безысходное окружение. Единственный путь спасения для этих группировок – покинуть Карабах до полного истребления личного состава посредством гуманитарного коридора.

А теперь об обещанном. Шушан Степанян утверждает, что армянское командование уготовило азербайджанским войскам сущий ад в Худаферине. Это видео специально для Шушан. Смотрите, в какой ад угодила армянская группировка войск. Как там было у великого классика?

«Я нисколько не чувствую боли.

Я готов рассказать тебе поле,

Шаганэ ты моя, Шаганэ…»