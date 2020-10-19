Уничтожен очередной армянский беспилотник
Около 19.30 подразделения ПВО Азербайджана уничтожили очередной БПЛА вооруженных сил Армении над селом Тапгарагоюнлу Геранбойского района, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Около 19.30 подразделения ПВО Азербайджана уничтожили очередной БПЛА вооруженных сил Армении над селом Тапгарагоюнлу Геранбойского района, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
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