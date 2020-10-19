Ученые допустили, что коронавирус боится кокосового масла

Кокосовое масло обладает способностью уничтожать COVID-19 и восстанавливать иммунную систему пациентов. Как сообщают Argumenti.ru, к такому неожиданному для себя выводу пришли врачи на Филиппинах после эксперимента с участием 56 человек, которые переносили инфекцию не в тяжелой форме.

Как утверждают ученые Филиппинского совета по исследованиям и разработкам в области здравоохранения, молекулы кокосового масла первого отжима, при низком уровне содержания COVID-19 в крови, могут снижать это значение на 60-90%. Кокосовое масло также способствует увеличению выживаемости клеток организма человека, отмечает издание International Business Times, приводящее подробности эксперимента.

Отмечается, что специалисты признались, что не ожидали получить такие выводы, когда приступали к проверке гипотезы. В настоящее время в одном из госпиталей Филиппин проводится подробное исследование взаимосвязи между приемом экзотического масла и состоянием тяжелых пациентов с COVID-19.