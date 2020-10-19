Арцрун Ованнисян сравнил силу Азербайджана со сверхдержавами

ВС Азербайджана имеют не только количественное, но и техническое преимущество. Об этом в эфире Общественного телевидения сказал представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян, сообщает "Спутник Армения".

По его словам, на некоторых участках силы Азербайджана превышали армянские в 12 раз.

"В двенадцать раз больше, вы понимаете, что это такое? Такого почти никогда не было в истории войн или было очень редко", — сказал Ованнисян.

Он подчеркнул, что в Карабахе сейчас используется техника, которая есть в арсенале сверхдержав. Он отметил, что используются новейшие турецкие и израильские технологии.

"Это новейшие БПЛА, ракеты высокой точности, ракетно-артиллерийский комплекс, системы РЭБ. Мы видим войну пятого поколения. Не все механизмы с обеих сторон соответствуют, но большое внимание было уделено сегменту высоких технологий", — сказал Ованнисян.