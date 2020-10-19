Тер-Петросян выслушивает лидеров карабахских сепаратистов

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян встретился с бывшими лидерами карабахских сепаратистов Аркадием Гукасяном и Бако Сакакяном. Как сообщает «Спутник Армения», об этом сообщил пресс-секретарь Армянского национального конгресса (АНК - партия Тер-Петросяна) Арман Мусинян.

По его словам, обсуждалась сложившаяся в Нагорном Карабахе ситуация.

"Исходя из необходимости поиска выхода из создавшейся крайне напряженной ситуации, прошла встреча-совещание с участием Левона Тер-Петросяна, Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна", - написал Мусинян.

Напомним, что ранее Гукасян и Саакян провели аналогичную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.