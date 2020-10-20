Навасардян о поражении армянской дипломатии

На протяжении почти 30 лет армяне не смогли донести до мира свою правду о карабахском конфликте. С таким заявлением в интервью «Спутник Армения» выступил бывший замглавы МИД Армении Арман Навасардян.

Бывший армянский чиновник также пожаловался на то, что «международные правозащитные организации в вопросе нынешней войны в Карабахе практически бездействуют и обходятся лишь общими заявлениями и призывами к миру».

По мнению Навасардяна, во всем этом есть и ошибка армянской дипломатии.