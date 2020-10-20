Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение о том, что в данный момент в Азербайджане и Армении невозможно проводить международные футбольные матчи.

«Учитывая напряженную ситуацию с безопасностью в нагорно-карабахском регионе, Исполнительный комитет УЕФА принял сегодня решение, что матчи клубных и национальных команд не будут проводиться ни в Армении, ни Азербайджане до дальнейшего уведомления, - говорится в заявлении УЕФА. - После тщательного наблюдения за развитием ситуации, возникшей в конце сентября, которая уже привела к переносу на нейтральные поля матча плей-офф Лиги Европы и двух встреч Лиги наций, УЕФА считает, что в настоящее время условия для проведения матчей УЕФА в этих странах не выполняются.

Федерацию футбола Армении и Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана, включая их соответствующие клубы, просим предложить альтернативные места проведения своих следующих матчей, которые будут проводиться дома.

Ситуация в регионе будет отслеживаться, и решение, принятое сегодня Исполнительным комитетом УЕФА, не повлияет на текущее планирование проведения матчей Евро-2020 в Баку в июне следующего года».

Таким образом, на данный момент речь идет о переносе четырех матчей. 14 ноября сборная Азербайджана не сможет принять Черногорию в Баку. Это будет игра 5-го тура Лиги наций. Также будут перенесены игры «Карабаха» в Лиге Европы – против испанского «Вильярреала» (29 октября), турецкого «Сивасспора» (26 ноября) и тель-авивского «Маккаби» (3 декабря).

Впрочем, если военные действия завершатся, УЕФА может изменить свое решение. Напомним, что 13 октября сборная Азербайджана уже провела один домашний матч на нейтральном поле, сыграв с Кипром в Албании.