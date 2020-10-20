Жапаров принял полномочия президента Кыргызстана
И.о. главы Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о принятии полномочий президента республики. Как передает РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе киргизского лидера.
"Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров 16 октября подписал указ "О принятии исполнения полномочий президента Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, приступая к исполнению полномочий Жапаров своим указом постановил "всем руководителям государственных органов, включая правоохранительные органы, суды и исполнительные органы местного самоуправления, обеспечить функционирование вверенных им органов в штатном режиме". Так, силовым органам поручено усилить борьбу с коррупцией и криминалом, кабмину в срочном порядке принять меры по защите частного капитала и собственности, а также усилить борьбу с распространением коронавирусной инфекции.