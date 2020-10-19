Израиль ударил по инфраструктуре ХАМАС

Израильская армия ударила по подземной инфраструктуре ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на запуск снаряда, сообщила армейская пресс-служба.

Во вторник сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля в районе, примыкающем к сектору Газа. Затем сообщалось, что один снаряд был выпущен из сектора Газа в сторону Израиля, он был перехвачен системой ПРО "Железный купол".

Вечером снаряд был выпущен из сектора Газа по территории Израиля. В ответ некоторое время назад истребили и боевой вертолёт армии обороны Израиля ударили по подземной инфраструктуре, принадлежащей ХАМАС, на юге сектора Газа, говорится в сообщении.