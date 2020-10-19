В Москве за сутки скончались 63 больных коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 63, это максимум с 3 июня. Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает ТАСС.

"В Москве скончались 63 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Это максимум с 3 июня, когда за сутки было зарегистрировано 64 летальных исхода. Всего в столице умер 6 121 человек с коронавирусом.