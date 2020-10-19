Коронавирус бьет все рекорды

Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю более чем на 2,4 млн, что является самым высоким показателем за семь дней с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 36 тыс., что примерно соответствует показателям предыдущей недели. Об этом сообщила во вторник в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Число новых случаев COVID-19 продолжает ускоренно расти, тогда как число новых смертей остается относительно стабильным, — приводит ТАСС данные ВОЗ в информационном бюллетене. — По состоянию на 18 октября поступили сообщения о более 40 млн заболевших и 1,1 млн умерших. В том числе за последнюю неделю зарегистрировали более 2,4 млн новых случаев заболевания и 36 тыс. новых смертей».

Наиболее тяжелая эпидемическая ситуация наблюдается в Северной и Южной Америке. Всего в этом регионе с 12 по 18 октября заразились более 798 тыс. человек, а общее число инфицированных превысило 18,8 млн. За семь дней зарегистрированы более 16 тыс. смертей, и на 18 октября общее число летальных исходов составило более 608 тыс.

В Европе зафиксирован 25-процентный рост заболеваемости по сравнению с предыдущими семью днями. Число заразившихся выросло более чем на 927 тыс. до более 8 млн. За неделю умерли более 8 тыс. человек, а общее число умерших превысило 256 тыс.

В регионе Юго-Восточной Азии за неделю заразились более 513 тыс. человек, и их общее число превысило 8,5 млн. Количество умерших превысило 135 тыс., что на 6,8 тыс. больше, чем неделей раньше.