Минобороны: противник отступает на Джебраильском и Губадлинском направлениях

В течение дня 20 октября и в ночь на 21 октября с различной интенсивностью продолжались боевые действия на Агдеринском, Физули-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции Азербайджанской Армии из стрелкового оружия, минометов и артиллерии, сообщает Минобороны.

В результате операции, проведенной Азербайджанской Армией на Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта, обороняющиеся подразделения 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении были вынуждены отступить, понеся потери в личном составе и военной технике.