Газахский цементный завод о планах по восстановлению освобожденных городов Карабаха

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Победоносное освобождение героической Азербайджанской армией оккупированных земель Карабаха переполняет весь азербайджанский народ гордостью и радостью. Но все понимают, что впереди огромная работа по возрождению наших городов и сел, превращению разоренной, разграбленной врагом земли в цветущий край, каким он был до оккупации. Очень скоро придется решать грандиозную задачу – заново отстраивать 20% азербайджанской земли, восстанавливать разрушенные войной Физули, Джебраил, Зангилан и другие территории, ликвидировать последствия недавних беспощадных, кощунственных обстрелов Гянджи, Тертера и других городов. Чтобы справиться с такой серьезнейшей задачей, потребуется, помимо прочего, очень много строительных материалов, и одним из основных компонентов многих из них является цемент. Производство такого важного для любого строительства сырья, как цемент, нужно будет увеличить, предельно повысив при этом и его качество. В прилегающем к зоне боевых действий Гянджа-Газахском районе находится одно из самых крупных региональных предприятий - ООО «Газахский цементный завод» (ГЦЗ), который в настоящее время обеспечивает треть потребности страны в этом продукте. Начав в первые годы своей деятельности с одного миллиона тонн цемента в год, сейчас ГЦЗ довел объемы производства до 1 млн 500 тысяч тонн этого продута и около 3 500 тонн клинкера (строительно-отделочный материал) в сутки. Экспортный портфель продукции завода для Грузии сегодня составляет 5-6 млн долларов в год. Предприятие расположено у подножия богатой высококачественным известняком горы Авей. Производство оснащено самой современной техникой и технологиями ведущих компаний мира, что позволяет выпускать отвечающую мировым стандартам продукцию.

«В своей работе мы уделяем особое внимание экономическому развитию региона, вопросам социальной поддержки населения», - сказал haqqin.az председатель правления OOO «Газахский цементный завод» Вюгар Сулейманов. В марте этого года, когда в Азербайджане были выявлены первые больные коронавирусом, предприятие прибрело в Германии за 2 млн евро 50 премиум-класса аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Lyra x2. И это тогда, когда во всем мире ИВЛ были в немыслимом дефиците. В последний момент из-за большой потребности в самой Германии немцы засомневались - отправлять ли аппараты в Азербайджан. Но задействовав юридические механизмы, приложив немалые усилия, удалось привезти ИВЛ в Баку. Три аппарата были переданы в Фонд Гейдара Алиева, остальные 47 единиц - TƏBİB. В период жестких карантинных мер, когда людям старше 65 лет было категорически запрещено покидать свои дома, ГЦЗ обеспечил всех одиноких пожилых людей Газаха месячным набором продуктов питания. В те дни одинокие люди старше 65 лет были самой уязвимой перед опасной инфекцией категорией граждан. Сотрудники завода прошли по квартирам и раздали продуктовые пайки 130 одиноким пожилым. Таким образом были минимизированы риски для этих людей заразиться опасной инфекцией. Экономическое, культурное, социальное развитие региона во многом зависит от активного участия в этом процессе молодежи, отмечает В.Сулейманов. В 2018 году не имеющие высшее образование десятки ребят из приграничных сел Газахского района прошли под руководством специалистов завода профессиональные курсы и были трудоустроены на предприятии. Теперь они квалифицированные работники. «Очень важно, чтобы местная молодежь была трудоустроена и участвовала в развитии своего района», - уверен В.Сулейманов. С этой целью ГЦЗ учредил стипендию на весь срок обучения для студентов из Газаха и Агстафы, которые, набрав высокие баллы, поступили в технические высшие учебные заведения страны. Студентам также созданы условия для прохождения на заводе практики и повышения своих теоретических знаний. В прошлом году 11 студентов из Газаха и Агстафы были включены в эту стипендиальную программу. Не забыли в ГЦЗ и самых маленьких граждан. Так, был практически заново отстроен детский сад-ясли в селе Даш Салахлы Газахского района. Село довольно большое - около 10 тысяч человек. Уютный садик на 55 малышей с двумя детскими площадками расположен среди зелени и деревьев. Дошкольное учреждение имеет превосходные бытовые условия - столовую, спальню, игровую комнату, санузел и др. А в августе этого года ГЦЗ заложил фундамент еще одного детского сада на 60 детишек в этом же селе. Руководство предприятия следует древнегреческому девизу: «В здоровом теле - здоровый дух» и по мере возможностей помогает развитию спорта в регионе. Так, в 2019 году ГЦЗ принял участие в создании материально-технической базы Товузского клуба борьбы в Олимпийском спортивном комплексе района. Такая же помощь была оказана Залу борьбы в селе Союг Булаг Агстафинского района. Сейчас обсуждаются возможности оказать аналогичную поддержку Залу борьбы в Газахском районе. Однако особенно впечатляет вклад ГЦЗ в развитие региональной экономики. В рамках проекта Tovuz ASAN Abad гянджинский завод выделил 5 млн манатов на строительство фабрики по переработке и производству сухофруктов. Построенная ГЦЗ и полностью отвечающая европейским стандартам производственная линия фабрика уже сдана в эксплуатацию. Как считают специалисты, это предприятие станет хорошим подспорьем для местных фермеров, которые смогут выгодно и своевременно реализовать собранный ими урожай фруктов.

Сулейманов рассказывает, что на ГЦЗ на постоянной основе работают около 700 сотрудников. Есть еще работники на договорной основе: сотрудники консалтинговой, финансовой, юридической и других организаций. Также в кооперации с газахским заводом работают различные подрядные компании. «Мы полностью несем социальную ответственность за наших работников. Они должны быть обеспечены не только работой, но и социальной защитой», - говорит Сулейманов. Глава ГЦЗ подчеркивает, что завод находится на границе с Арменией. Тьма и мертвая тишина на вражеской стороне резко контрастируют с нашим районом, где кипит работа, функционируют современные технологичные конвейеры, корпуса зданий, машины и др. Все это - показатель динамичного развития азербайджанской экономики, уверен Сулейманов. Предприятие вносит свой вклад в общую победу над врагом и освобождение азербайджанских земель. 33 сотрудника ГЦЗ участвуют в боевых действиях на фронте. В Фонд помощи Вооруженным силам страны внесено 200 тысяч манатов. Завод также оказывает помощь различными бытовыми принадлежностями военным частям в регионе. «Достигнутое повышение производительности позволяет больше экспортировать и больше ввозить в страну валюты. Сейчас выручка составляет 5-6 млн долларов, и нашей целью является выход к 2022 году на уровень экспорта в 10 млн долларов», - отмечает руководитель предприятия. Кроме того Газахский цементный завод планирует к концу 2021 года впервые в стране начать производство так называемого «белого цемента». Качество местного известняка позволяет производить этот ценный продукт в соответствии с мировыми стандартами. В настоящее время в Турции идут лабораторные исследования образцов местных сырьевых материалов. А сотни гектаров пустующих плодородных земель, прилегающих к заводу, позволяют осуществить и проект Green House. Совместно со специалистами турецкой компании Dal Teknik Makina уже подготовлен технопроект использования отходов тепла в результате цементного производства для отопления парников, которые будут построены. Реализацию его планируется начать с весны 2021 года. Эта важная с точки зрения защиты окружающей среды разработка будет одной из первых в Закавказском регионе и даст возможность привлечения местного населения к деятельности по развитию регионального сельского хозяйства. Близость к грузинской границе (30 км) позволит экспортировать сельскохозяйственную продукцию в соседнюю cтрану.