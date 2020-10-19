Трамп: Как только победим, первый звонок будет с Ираном

Президент США Дональд Трамп пообещал заключить новую сделку с Ираном об отказе от ядерного оружия. Об этом глава государства заявил в ходе митинга в Пенсильвании в рамках своей предвыборной кампании.

«Я хочу, чтобы они (Иран) были сильной, великой страной. ...Первый звонок будет с Ираном, как только мы победим, и будет сделка», — цитирует РБК главу Белого дома.



Трамп также отметил, что из-за санкций США ВВП Ирана упал на 27%. Президент заявил, что желает благополучия государству, но подчеркнул, что Иран не может иметь ядерное оружие.