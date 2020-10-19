Хикмет Гаджиев: Серж Саргсян – военный преступник и убийца детей
Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев ответил на заявления бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, сделанные в интервью британскому изданию Independent.
My response in @Independent to #warcriminal Serj Sagrgisyan's interview.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 21, 2020
“He was directly engaged in killing Azerbaijani civilians,”
“Now he tries to depict himself as an angel and peace lover. For #Azerbaijan, he’s a war criminal and killer of kids.”#StopArmenia pic.twitter.com/G6TPypklv0
Хикмет Гаджиев в своем аккаунте в Twitter отметил, что С.Саргсян - для Азербайджана военный преступник и убийца детей.
«Он принимал непосредственное участие в убийстве мирных жителей Азербайджана. Теперь он пытается представить себя ангелом и миролюбивым. Он - военный преступник и убийца детей», - подчеркнул Х.Гаджиев.