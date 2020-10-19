Хикмет Гаджиев: Серж Саргсян – военный преступник и убийца детей

Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев ответил на заявления бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, сделанные в интервью британскому изданию Independent.

Хикмет Гаджиев в своем аккаунте в Twitter отметил, что С.Саргсян - для Азербайджана военный преступник и убийца детей.

«Он принимал непосредственное участие в убийстве мирных жителей Азербайджана. Теперь он пытается представить себя ангелом и миролюбивым. Он - военный преступник и убийца детей», - подчеркнул Х.Гаджиев.

7328 просмотров