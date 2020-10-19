Азербайджан уничтожил батальон армянских контрактников
В результате действий, предпринятых Азербайджанской Армией в ходе боевых действий на Джебраильском направлении фронта, уничтожен батальон 556-го полка вооруженных сил Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.
Большая часть личного состава батальона, состоящего из примерно 400 военнослужащих-контрактников, была выведена из строя. Воинская часть вернулась в город Арарат Армении для повторного комплектования.
Стало известно, что командир полка был уволен за отказ ввести оставшийся личный состав в бой. Большинство военнослужащих были привлечены к уголовной ответственности за отказ вступить в бой.