ПО «Азеригаз» подвело итого 9 месяцев: лишь 8% абонентов превысили лимит

Производственное объединение «Азеригаз» опубликовало некоторые цифры по экономическим показателям за 9 месяцев 2020 года.

Так, в январе-сентябре количество абонентов из группы население составило 2 миллиона 303 тысячи 513. Были газифицированы восемь населенных пунктов и 23 жилых массива. В настоящее время работы по газификации ведутся в 35 населенных пунктах и 20 жилых массивах. За 9 месяцев длина новых проведенных газопроводов различных диаметров составила 1105,1 километра.

Несмотря на рост на 87 613 абонентов с соответствующего периода 2019 года по 01.10.2020, разница в снижении потерь газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 0,7%. Это было достигнуто работами по обновлению газовых сетей и реформами, на основании годовой программы мероприятий. Отметим, что «Дорожная карта» ставит цель для ПО «Азеригаз» - 8% потерь, которая будет достигнута в этом году.

По состоянию на 1 октября только 8,27% из 2 303 513 зарегистрированных абонентов превысили льготный лимит в 2200 кубометров, который продается по 0,1 маната за кубометр в год. Это составляет 190 498 абонентов. Остальные 2 113 015 абонентов (91,73% от общей численности группы населения) использовали газ в пределах льготного лимита.