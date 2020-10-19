Новые коронарекорды в Грузии и Армении

В Грузии за прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 1 351 (накануне 1 194), скончались 14 человек (накануне - 15). По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране выявлено 21 208 случаев заражения.

За последние 24 часа вылечились 337 человек, с начала пандемии - 9003 пациента. Скончались 172.

В Армении же Национальный центр контроля и профилактики заболеваний сообщил о 1836 новых случаях заражения коронавирусом. Всего число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось до 68 530. От осложнений коронавируса за минувшие сутки скончались 23 человека.

