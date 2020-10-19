Итальянский профессор опроверг «космическую ложь» про Азербайджан

В своей статье автор напоминает о согласованном 10 октября при посредничестве России гуманитарном перемирии между Азербайджаном и Арменией и раскрывает условия и необходимые шаги для диалога и мира.

В итальянской версии популярного портала EUROACTIVE, связанного с влиятельной итальянской газетой Corriere Della Sera, опубликована статья профессора Даниэля Поммье Винчелли под заголовком « Нагорный Карабах : время для мира?».

Автор статьи отмечает, что в настоящее время Азербайджан имеет преимущество и с военной точки зрения Баку празднует победу. В частности, Азербайджан установил контроль над рядом своих территорий, оккупированных Арменией в 1993 году.

Профессор Даниэль Поммье Винчелли указывает, что неправильно представлять эту войну как «Нагорно-Карабахский конфликт». На самом деле конфликт охватывает более обширные территории, на которых проживали только этнические азербайджанцы. В 1992-1994 годах во время оккупации со стороны Армении азербайджанцы были насильно изгнаны с этих территорий. Армения признает, что оккупировала эти территории «в целях безопасности», но вместе с тем, вопреки нормам международного права проводила там незаконное расселение.

Автор статьи отмечает, что достичь за короткое время мира в длящемся более четверти века конфликте крайне сложно, однако прилегающие районы должны быть немедленно освобождены. Не случайно, что резолюции ООН в первую очередь требуют вывода оккупационных сил именно с этих территорий.

Даниэль Поммье считает, что утвержденные в 2007 году сопредседателями МГ ОБСЕ «Мадридские принципы» остаются основной дорожной картой для реализации резолюций ООН. Однако армянская сторона в одностороннем порядке отвергает эти принципы.

Эти принципы включают в себя немедленный вывод вооруженных сил Армении из семи районов вокруг Нагорного Карабаха и восстановление над ними легитимного суверенитета Азербайджана. Возвращение на все оккупированные территории беженцев, создание коридора между Арменией и Нагорным Карабахом, промежуточный статус и самоуправление для Нагорного Карабаха под международные гарантии, а также дальнейшее определение итогового статуса Нагорного Карабаха путем свободного волеизъявления его населения. При этом профессор приводит ряд моделей, касательно итогового статуса Нагорного Карабаха, включая итальянскую модель Альто Адиче и модель Гренландии.

В своей статье профессор касается и фейковых новостей, которые распространяются про Азербайджан, призывая очистить от них информационное пространство. В частности, он назвал «космической ложью» заявления о том, что нынешняя война является продолжением т.н. «геноцида армян» 1915 года, а также утверждения, что идет война между христианами и радикальными исламистами. Также распространяются фейки, что в зоне конфликта воюют джихадисты.

Он отметил, что на Кавказе религия никогда не играла значимой роли, и Азербайджан не прибегал к религиозному фактору. Распространяя такие ложные сведения, Армения пытается завоевать симпатию мира, который все еще остается исламофобским.