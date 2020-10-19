В России рекордное число смертей от коронавируса

За последние сутки в России зафиксировано 15 700 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб.

Это минимум за три дня и на 600 человек меньше, чем накануне, когда ежедневный прирост установил рекорд с начала пандемии (16 319) и впервые превысил 16 000 человек. Общее число инфицированных достигло 1 447 335.

Смертность за сутки, по данным оперштаба, составила 317 человек. Это самое большое число жертв за день за все время эпидемии в России. Впервые число смертей за сутки превысило 300. Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 24 952 пациента.